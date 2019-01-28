台中啃老逆子醉後虐死老父 判無期徒刑定讞

2019-01-28 12:55

〔記者張文川／台北報導〕台中市大雅區47歲無業、在家靠父母的男子紀桂杰，去年2月9日、除夕前6天酒後返家，只因78歲老父碎念他幾句「敗家子」等，他竟將老父綁在床上扒光衣褲，狂毆數十分鐘致死，母親回家也制止不成；法院一、二審都將他判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，紀桂杰因工作不穩定又酗酒成癮，常與老父親吵架，去年2月9日上午，他單獨在四張犁公園內喝酒解愁，喝到傍晚5點多醉醺醺回到家，老父看到他就生氣，指責兒子不積極找工作，罵他三字經、敗家子等等，希望能把兒子罵醒，振奮起來。

但是紀男聽不下去，竟見笑轉生氣，出手歐打老父，把房門關上施暴，將老父拖上床毆打，抓住父親雙手，以塑膠練條和4個鎖頭把父親綁在床上，過程中把老父內、外衣褲都脫掉，邊綁邊回譙，徒手朝父親頭、臉、胸、頸部位痛毆數十分鐘，直到下午6點多母親回家時，他還在打，母親出言制止他「不要再打了，他是你老爸耶！」，但兒子像抓狂一樣仍不停手，紀母制止無效，丈夫己被打奄奄一息，她趕緊打電話報警。

警方到場將紀父送至清泉醫院，因多處挫傷、多處肋骨骨折，嘔吐窒息及頸部大面積挫傷，終因中樞神經休克、呼吸衰竭死亡。

紀男酒醒後表示相當後悔，辯稱沒有殺父之意，只是跟父親起爭執，不知道後果這麼嚴重；律師指稱紀男與老父平常關係不錯，不曾毆父，是酒後情緒一時衝動所致；紀母也為兒子求情，說兒子只是一時喝多了，以前不會這樣，她只有這麼一個兒子，如果判死刑，她餘生要怎麼辦。

一、二審都認定紀男惡性重大，但罪不至死，判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案確定。

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