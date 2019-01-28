老翁在陽台屋簷想跳樓 警及時救下

2019-01-28 12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市呂姓老翁27日下午3點多，獨自走到八德區住家社區大樓的4樓頂並坐在陽台屋簷，意圖輕生，警方獲報趕忙前往勸止，他說，他跟親友有金錢借貸關係，因年關將近、金錢問題嚴重困擾他，才會走到在陽台屋簷呆坐，希望吹吹風能冷靜一下。

警方說，27日下午3點多，路人發現呂姓老翁（67歲）坐在社區大樓的4樓頂陽台屋簷，非常危險，就怕他可能失足墜落，趕忙打電話報警。廣興派出所所長袁英傑與警員黎世翔、吳岱軒趕往社區大樓，就在一旁陪呂姓老翁說話，讓他有傾訴心事的對象。

原來呂姓老翁與親友有金錢借貸關係，因年關將近，金錢問題讓他非常困擾，警方說，呂姓老翁因此有想不開的念頭，還不知不覺地走到了社區大樓4樓頂，還好坐在陽台屋簷吹風後，他已經冷靜了下來。

警方與呂姓老翁家人聯手勸他，他才總算同意返回社區大樓內，結束一場虛驚，警方也提醒家人，近日一定要多留意呂姓老翁的狀況，別再讓他意圖尋短而發生憾事。

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