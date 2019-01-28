女詐欺犯「七條通」！ 竟笑稱「可坐巡邏車遊環島」

2019-01-28 12:11

［記者楊政郡／台中報導］囂張至極！以「將軍的女兒」、「法院義工」等身分涉嫌在全國各地行騙的52歲張女，26日在台中市落網，台中警察告知她被7個地檢署通緝，她竟囂張的笑稱「可以坐巡邏車兩日遊了」！台中員警第一站戒護到新竹地檢署，該署檢察官隨即聲押獲准。

自稱「將軍的女兒」、「法院義工」等身分，涉嫌在全國各地行騙的張女，以介紹工作等藉口，騙了民眾的錢就消失，台中市警一分局公益派出所接獲民眾報案，聲稱看到「將軍的女兒」出沒，到場發現貌似日前在台南涉嫌詐騙房東而落跑的女子。

而張女見員警過來一點都不驚慌，稱沒帶證件、說她是自殺專線張老師，目前還在台中監獄講課開導受刑人，她不曾涉及不法，還流利的背出自己的身分證號供警方查證。

員警將其帶回所調查，證實女子是身揹多項詐欺案，分別被宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、台南及屏東等7處地檢署發布通緝（偵字）的張姓女子，而第一站戒護到新竹地檢署接受調查，該署檢察官認有逃亡之虞向法官聲押獲准，這下可解了許多受害者心中怨氣。

據警方調查，張女（52歲）1995年間就因詐欺案多次被逮，出入監所，仍不知悔改，2016年間以假冒「法院義工」、「將軍之女」等身分，誆稱自己熟悉軍中人士、官員等手法，四處以介紹工作、生意等行騙，得手後即避不見面、易地再犯。

張女被員警認出時，仍謊話連篇，堅稱是監獄講座，員警拿警用電腦的相片戳破謊言，仍堅稱不是她，直到策動張女母親到場及拿出許多媒體報導後才承認，而得知同時被「七條通」，竟笑笑地說這下可以坐巡邏車遊環島了!

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