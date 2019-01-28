彩券行簽賭先下注後算帳 狂輸60萬元落跑挨告詐欺

2019-01-28 12:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓男子沉迷簽賭「賓果」電腦彩券，前往三民區一家公益彩券投注站，以每注1250元，每5分鐘開獎一次，交代店員不斷下注，輸光身上70萬元後想翻本，明知已無錢可付，陳男卻向店員訛稱「你先幫我下注，我再和老闆算」，結果又慘輸60萬元後卻藉故離去，業者報警提告，雄檢將陳男依詐欺罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳姓男子常簽賭公益彩券，2017年6月10日上午十點前往經常消費的三民區一家公益彩券投注站簽賭「BINGO BINGO賓果賓果」電腦彩券，以每注1250元，每5分鐘開獎一次，交代張姓店員只選大或選小，不斷下注，當天輸光身上70萬元後，陳男想要翻本，明知身上已無錢可付，卻向店員訛稱「你先幫我下注，我再和老闆算，若不讓我下注，害我賠錢就要你負責！」，致張姓店員誤以為陳男事後會還款，沒想到，陳男又慘輸60萬元後，因彩券行帳戶的金額不足，無法再購買銷售額度，電腦始停止下注，但陳男卻藉故離去。

投注站業主不甘損失，怒告陳男涉嫌詐欺，檢方偵辦時，陳男坦承下注60萬元未付款，但否認有詐欺得利犯意，辯稱他連續幾天都到該投注站玩，都有付現金，當時陷入追牌迷思，老闆邱女有打電話給他，當時他沒有錢，有說之後會去領錢等語。

檢方認為，公益彩券為政府為公益目的所設置，部分盈餘用於公益，故不能積欠費用，況且當日陳男已無任何現金，卻利用當日已消費70萬元的事實，而使張姓店員與邱姓業者認為他有立即清償的能力，進而使張姓店員陷入錯誤操作電腦幫陳男下注，檢方認被告已具詐欺犯意，將他起訴。

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