黑幫兼營詐團車手 警瓦解竹聯幫豹堂台中分會

2019-01-28 12:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕全國第三波打詐的「斬手行動」國內外均有斬獲，刑事局偵四大隊警方查出竹聯幫豹堂台中分會長28歲葉臣偉，涉嫌聯繫境外機房，以台中市東區租賃車行作為詐騙集團據點，提供車輛供旗下車手前往領取詐欺贓款、再派會計前往收取車手所提領之詐欺贓款，從中設立斷點躲避警方查緝。

葉男還恐嚇他吸收的年輕車手如遭警方查獲，不得供出集團上游，否則率眾圍毆，警方估計，該集團透過境外詐欺機房以「網購解除分期」及「猜猜我是誰」方式詐騙國內民眾，初步估算被害人至少50人以上，受騙金額高達新台幣千萬元。

警方歷經4個月追查，本月23日前往台中市東區租賃車行逮捕葉嫌等相關成員，查扣金融帳戶存簿及金融卡、支票、現金23萬6900元、車輛人頭資料60份、西瓜刀、球棒、甩棍等證物，詢後依違反組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇危安、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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