老翁登山摔傷 13搜救人員花7小時抬下山

2019-01-28 11:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕67歲莊姓老翁前天前往新竹縣尖石鄉霞喀羅古道登山時摔傷難以行動，縣消防局昨天先後出動13名搜救人員用捲式擔架拉抬救援，在晚間10點多將他平安送到登山口搭救護車就醫。

新竹縣政府消防局表示，莊姓老翁前天參加登山團體所舉辦2天1夜霞喀羅古道之旅，預計第1天由尖石養老登山口進入，第2天由五峰鄉民生部落登山口走出，沒想到他第1天下午就在霞喀羅古道11公里處不慎摔落邊坡，造成腰部受傷無法行走，原本認為休息1晚便可改善狀況，但隔天早上覺得腰椎更加疼痛無法行走，撥打119求救。

消防局據報後派遣轄區五峰分隊5名消防人員及1名派出所員警配合出勤，他們在下午3時21分在7.5公里處接觸到莊男，評估生命徵象穩定且意識清楚，當場使用捲式擔架並加鋪睡墊及睡袋增加舒適度，再請莊男躺進去，以間歇拉抬方式帶他下山。

消防局表示，古道道路泥獰且又有上下坡道，行進速度十分緩慢，而且山區晚間氣溫驟降至攝氏5、6度，這批搜救人員體力嚴重消耗，為盡快將傷者送下山，晚間6點再增派7名搜救人員前往支援，終於在晚間10點45分將傷者安全送達至登山口，由救護車載送至醫院就診。

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