第三波「斬手行動」全國掃蕩 逮1915名詐團成員

2019-01-28 11:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕年關將近，警政署為壓制詐團氣燄，特別發動「第3次全國同步查緝車手專案行動」，專案期間傾全國警力，共緝獲詐欺集團成員1,915人（未成年172人），其中包含幕後金主10人、地下匯兌業者12人、車手頭206人、取款車手1075人（未成年123人）、詐欺機房10處、詐欺集團35件，成效斐然！

警方統計，第3次斬手行動強化向下刨根並向上溯源至車手頭、水房及幕後金主等集團核心角色，阻斷詐騙結構鏈，執行期間（本月9日至25日）詐欺案件發生數、財損數，較107年同期減少708件（降低37.2％）、財損減少約新台幣2,781萬餘元（降低20％），警方說，可見專案行動能有效壓制詐騙集團氣燄、減少民眾被害案件。

警政署長陳家欽上任後，要求加強查緝詐欺車手，107年間規劃兩波斬手行動，共計查獲車手581人，向上溯源查獲詐欺集團79件754人，而107年整年查獲車手7,380人，較106年緝獲車手4,624人增加2,756人（增加59.60%）。

經統計107年詐欺車手提領次數7萬1,487次，較106年同期10萬5,171次減少3萬3684次（減少32.03%），估計成功為民眾減少約10億餘元的被害損失。另為防止贓款流向境外，並加強追查詐欺集團幕後金流及攔阻民眾遭詐騙款項，統計107年全國警察機關偵辦詐欺案件，落實執行沒收新制，查扣不法所得金額達4億4,000萬餘元，與金融機構實施聯防，攔阻遭詐騙款項達10億400萬餘元。

此次專案行動亦強化查扣不法所得及攔阻民眾遭詐騙，共計查扣現金5,400萬餘元、土地7處、房屋2處、車輛12部，合計查扣總額約1億200萬餘元，也成功攔阻民眾遭詐騙336件8,700萬餘元。對於查扣不法所得返還被害民眾部分，警政署亦積極與相關單位協調聯繫，期能將被害款項盡速還給民眾，讓人民明顯有感！

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