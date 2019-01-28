抱女童、搶機車、撞汽車... 他發酒瘋鬧到被起訴

2019-01-28 11:28

［記者楊政郡／台中報導］台中市梧棲區28歲蔡男，全身酒氣在路旁見陳姓祖孫散步，靠過去想抱女童遭拒，作勢要毆打陳老，嚇得祖孫躲回家中；蔡男又在路上持木棍擋住機車騎士，喝令下車，搶了機車騎走；此外還半路拍打汽車窗戶，謊稱車子著火，想騙駕駛下車，人家不理會，就故意騎機車撞汽車，伸手搶走駕駛手機，逃逸半途自摔，警方到場處理，經酒測呼氣濃度每公升0.67毫克，檢方依恐嚇、公共危險、搶奪及加重搶奪等4罪起訴。

檢察官調查，蔡男在2018年11月27日先在清水區長春橋下，與工人及友人飲用啤酒、高粱酒及保利達等，同日下午還到友人公司繼續飲用啤酒，下午5時許一個人步行離開，在清水區南新路上，見陳姓祖孫散步，女童長得可愛，上前就想抱抱女童，但全身酒氣，嚇得女童躲到爺爺身後，他竟作勢要毆打陳老，祖孫倆趕緊躲回家中。

事情還未了，蔡男隨即在同條南新路上，持木棍擋在機車騎士前方，喝令騎士下車，鄭姓騎士不敢抵抗，下車後，蔡男竟搶奪機車騎走。

蔡男騎到清水區中華路，見一汽車駕駛停在路邊，上前拍車窗，駕駛搖下一半窗戶，蔡男誆稱車子著火了，企圖騙駕駛下車，可是駕駛不予理會，他竟騎上述機車衝撞汽車，駕駛拿起手機要報警，蔡男又伸手進車內搶走手機，然後騎上機車逃逸。

汽車駕駛手機被搶，開車追緝蔡男，蔡男突然自摔，上前壓制蔡男，等候員警到場處理，員警對其酒測呼氣濃度達每公升0.67毫克。

這一陣折騰，蔡男犯下恐嚇、公共危險、搶奪及加重搶奪等4罪，檢察官認為4罪應分論並科。

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