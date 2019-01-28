隱瞞「凶宅」轉賣賺差價 男子吃官司

2019-01-28 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕謝男購入一處「凶宅」，轉售時卻未告知，成功以近3千萬元價格賣出；待買家又委託信義房屋轉售時，才被告知是「凶宅」訊息，怒對謝提起刑事附帶民事告訴。士林地院日前審結，認定謝已無再犯之虞，雖依詐欺取財罪判刑1年，但給緩刑3年，另為確保和解條件得履行，命應於今年5月20日前賠償買家125萬元，可上訴。

至於民事求償部分，交由民庭審理中。

判決指出，2012年12月24日，謝男先向原屋主蕭男買下該宅，但謝明知屋內曾發生房客燒炭輕生，在交易市場上屬於「凶宅」，依國內社會民情及不動產買賣實務，若要再度售出應主動揭露，原因在於，會影響締約意願或締約價格。

但謝竟為求順利售出，好轉取差價，2016年4月1日竟未主動告知是「凶宅」，就將房屋以2千8百萬轉賣給某租賃公司，後因租賃公司委請永慶轉售，謝的犯行才被揭發。

檢方偵查時傳訊原屋主蕭男得知，謝男購屋前已被告知有房客在房內自殺。租賃公司王姓業務經理、林姓副總經理則稱，從謝手中買入時未被告知「凶宅」訊息，並以雙方不動產買賣契約、房屋點交表為證；案件進入院方審理時，租賃公司表明，若謝遵期履行和解條件，願意原諒，不再追究相關刑責。

法官認為，謝男經偵審程序及科刑判決後，應已知所警惕，無再犯之虞，因此雖判刑1年，但暫不執行，給予緩刑3年；另為彌補租賃公司所受損害，並確保和解條件履行，命謝應於今年5月20日前支付公司125萬元。

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