警察不敢直視…酷似女星E奶妹賣淫日進萬元

2019-01-28 11:17

〔記者湯世名／彰化報導〕1天賺上萬！4名都只有20歲的泰籍、越籍女子以觀光名義來台，卻暗地與色情業者掛勾賣淫，業者打出「天使臉孔、魔鬼身材」，吸引大批尋芳客上門，其中1名泰女長相還酷似某女星，身材纖細卻有雄偉E奶，與業者拆帳後平均每天還可賺上萬元，彰化警方據報追查，26日循線將賣淫女與業者、嫖客共12人查獲到案。

警方調查，這4名外籍女子本月以觀光名義陸續來台後，與彰化地區業者搭上線開始賣淫，分別取名為青曼、妮絲、萱萱、MINTY，每接1名嫖客收取3000元至3500元不等金額，再與應召站業者六四分帳，收入豐厚。

彰化警分局一組與民族路派出所據報追查，前天傍晚循線在彰化市某汽車旅館將4名正在進行性交易的外籍女與7名嫖客查獲到案，另循線將王姓業者查獲到案。警方到汽車旅館搜索時，發現臥室門房外還有嫖客在等候「消費」，生意之好令人咋舌。

更令警方驚訝的是，這4名外籍女身材與臉蛋都堪稱正妹，其中1名泰女青曼更是身材纖細、長髮飄逸，長相酷似某女星，還有E奶上圍，被查獲時僅穿內衣，露出深邃的事業線，令員警不敢直視。

警方指出，這處應召站已經被他們鎖定監控1個多月，被查獲的4名外籍女與7名嫖客將依違反社會秩序維護法裁罰，4女並將遣返回國，業者則依刑法妨害風化移送法辦。

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