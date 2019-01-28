永和分屍案 美籍嫌犯何傑生也變更起訴為幫助殺人

2019-01-28 10:54

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今針對加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）遭分屍命案中，美籍嫌犯Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生）部分進行準備程序庭；檢方當初依幫助傷害致死等罪嫌起訴何傑生，今變更為「幫助殺人罪」嫌。對此，何傑生委任律師表示，本月才剛受委任，須與何傑生確認相關細節，法官因此決定下個月再開庭。

去年8月21日晚間，美籍主嫌Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）涉嫌夥同非裔美籍男子Ewart Odane Bent，在永和河濱公園內，由Bent持鏈鋸勒住顏柏萊脖子，OZ再持美工刀割喉、並持開山刀砍頸、背等部位，見被害者死亡後再予以分屍。

除上述2名主嫌外，台籍嫌犯吳宣受OZ指示前往萬華某刀具店買開山刀等武器，且案發當晚在對岸把風，與協助購買焚燒主嫌血衣汽油的何傑生，同樣被依幫助傷害致死罪嫌起訴；檢方在法院開庭時，對2人起訴法條均變更為「幫助殺人罪嫌」。

對此，吳宣本月17日開庭時否認幫助殺人，法院今則針對何傑生進行準備程序庭，針對變更為幫助殺人部分，何傑生表示委由律師回答，律師則表示剛受委任，尚須與何傑生確認相關細節，法官因此決定下個月再開庭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/