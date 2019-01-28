毒鴛鴦吃毒 女跳樓身亡搜出150包毒咖啡 男全推給她…

2019-01-28 10:51

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市林森北路一處民宅，昨晚發生一起墜樓事件，救護人員獲報到場，將41歲黃姓女子送醫救治，但她仍傷重不治。警方事後前往屋內採證釐清墜樓原因，意外搜出150包毒品咖啡包；與黃同居的38歲鄭姓男子這才說，有憂鬱症的黃女，吃毒後與他爆發口角，她才氣得由7樓一躍而下，但警方將進一步釐清有無其他隱情。

台北市消防局昨深夜11點多接獲報案，指稱林森北路一棟7樓民宅有人墜樓，救護人員趕到現場，將墜落到2樓雨遮的黃姓女子送醫救治，但當時她已經失去呼吸心跳，搶救後仍回天乏術。

附近住戶告訴警方，當時黃女住處內不斷傳出爭吵叫罵聲，吵架內容疑似為男生要求女生不要喝酒，但女生回應「不關你的事」，不久後就傳出墜樓巨響。

轄區警方事後前往屋內搜索，員警起先以為只是一般單純跳樓事件，但員警眼尖發現屋內有大量毒品咖啡包，且與黃女同居的鄭男眼神閃爍、冷汗直流。警方進一步追問鄭，鄭才說出實情。

鄭聲稱，他與黃是情侶，他在本月初搬來與認識10多天的黃同居；但黃有憂鬱症，昨晚他2吞服毒品咖啡包、黃吃了4包後，兩人因細故發生口角，想不到黃一氣之下，竟從7樓窗戶處一躍而下。

警方追問150包毒品咖啡包是何人所有，鄭聲稱全是黃女的，但警方認為恐有隱情，因此除將鄭依毒品罪嫌送辦，也將進一步追查毒品來源。

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