代價超慘！3個山老鼠盜伐51萬扁柏 被各罰621萬

2019-01-28 10:46

［記者楊政郡／台中報導］看你還敢不敢！3個山老鼠2016年間夥同4名越南籍勞工在大雪山林道盜伐5塊台灣扁柏，山價51萬餘元，運下山時被查獲，法官依違反森林法判處1年8月至2年10月徒刑，且每名被告依扁柏山價12倍，並科罰金621萬餘元，如果不願繳罰金，則要多服刑1年。

台中地院判決書指出，李男是土木包業者、周男是貨車司機、蔡男是從事送漁獲工作，但卻企圖走歪路，李男主謀2016年6月間夥同4名不詳姓名越南籍勞工，將越南籍勞工先載運至八仙山事業區，盜取台灣扁柏數塊後搬運至大雪山林道23.5公里處，由蔡下手偷了3部車6面車牌，供載運時掩護及周男擔任把風之用。

在2016年6月13日，盜伐5塊扁柏已經完成，李男以「微信」指示蔡男駕駛貨車，進入大雪山林道，以按喇叭為信號，由4名越南勞工將扁柏搬上車，然後由李男、周男各駕駛一部車，在蔡男車子一前一後引導及把風，護送蔡男車子下山。

但車隊回到東勢區，在東坑路約5公里處被員警攔檢查獲，扣下珍貴林木扁柏5塊，也發現3車6面車牌都是偷來的。

被告違反森林法，法官判處李男2年10月、周男1年8月、蔡男2年2月徒刑，依法並科贓額的5至20倍，而此案贓額為51萬餘元，審酌被告犯罪情節，並罰12倍罰金即621萬餘元，3被告各罰金621萬元，法官諭知如易服勞役，以罰金總額與1年之日數折算，換言之，如果他們不願繳罰金，則以多關1年來折抵。

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