國家公園濕地遭放蜈蚣漁網 保七警冒低溫「除網」

2019-01-28 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕每年11月到隔年2月為北方候鳥到台灣度冬高峰期，保七第七大隊台江分隊職司台江國家公園保育警察工作，為保護冬候鳥棲息環境，近日與台江國家公園管理處及當地保育志工加強台江公園園區濕地聯合保育巡查，拆除6處捕撈濕地蝦蟹、魚類的蜈蚣漁網，維護台江濕地生態環境。

「台江國家公園」是台灣第8座國家公園，也是全台唯一濕地型國家公園，園區有豐富濕地生態，是許多珍稀冬候鳥的主要棲地之一，聞名世界的黑面琵鷺即因此國家公園優越棲地環境加上豐富天然魚類資源，每年都大量到此地度冬，彰顯台灣生態保育成果。保七台江分隊指出，但仍有少數民眾任意侵入公園濕地範圍投置蜈蚣漁網撈捕濕地內蝦蟹、魚苗，非但對濕地環境造成破壞，更對許多棲息的冬候鳥造成驚擾。

近日保七台江分隊協同國家公園管理處及地方保育志工到南市安南區城西地區濕地執行聯合巡查，在該處水域發現多具大型蜈蚣漁網，大家都不畏寒冷氣候，立即換上青蛙裝、涉水將所有漁網清除上岸，共清出6具蜈蚣漁網，隨即將漁網內所有魚、蝦放生回大自然濕地環境。

保七第七大隊大隊長黃建智呼籲，自然生態保育不易，台江國家公園園區是許多珍稀冬候鳥的主要棲息地，嚴禁任意侵入驚擾或在公告禁止捕魚的水域，從事捕撈等破壞自然生態環境行為，請民眾勿以身試法。

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