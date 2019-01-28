毒蟲攜毒紅燈右轉違規被抓 辯怕過年沒得用

2019-01-28 08:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，郭姓男子攜帶大量毒品，與3名友人共乘1車，卻因違規紅燈右轉，遭警方攔查逮獲，他辯稱怕過年難買毒品，一次購買大量毒品，方便於過年使用，不料被警方查獲，警訊後將他依毒品罪嫌送辦，另3人採尿送驗函送，全案將擴大偵辦。

五甲派出所所長吳明忠、警員黃士豪、羅堉偉日前深夜10時30分許，巡邏行經五甲二路巷口之際，發現1部自小客車違規紅燈右轉，警方當場攔下車上4名男子盤查。

警方表示，4人見警辯稱剛吃完消夜正要回家，但盤查過程中發現4人皆為毒品管制人口 ，張姓駕駛（39歲）、郭姓車主（37歲）、黃姓乘客（41歲）、陳姓乘客（35歲），4人經同意後進行驗尿。

所長眼尖發現車上副駕駛座腳踏板上有個紅色鐵盒子，經該郭姓車主（37歲，有毒品及妨害公務等前科）同意搜索並主動交付後，當場於鐵盒子查獲6包一級毒品海洛因（毛重15.95公克）與3支鏟管，隨即通報線上警組等人到場支援協助。

警方說，郭男眼見大批警力到場，深知難逃罪嫌，主動交付二級毒品安非他命19包（毛重51.66公克）， 與電子磅秤1個、夾鏈袋1包與使用過吸食器1支，警方將4人帶所偵辦。

警方表示，郭男攜帶大量毒品是因為怕過年期間難買到毒品，一次購買大量毒品，以方便過年使用，不料返家路上被警方查獲，警訊後將他依毒品危害防制條例移送法辦。

由於郭男攜帶大量一、二級毒品、夾鏈袋、電子磅秤與現金17萬元，涉及販賣毒品情節重大，另由偵查隊協助偵辦，持續追查毒品上源，以杜絕毒品危害。

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