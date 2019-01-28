女與男友爭吵後跳樓亡 警搜屋內查獲150包毒咖啡

2019-01-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區林森北路一處公寓今凌晨發生墜樓意外，一名41歲的黃姓女子和38歲男友起口角，從7樓跳下後撞到2樓遮雨棚，被緊急送醫後仍傷重不治，警方事後進入屋內搜證，竟搜出150包的毒品咖啡包，立即將鄭姓男子帶回派出所偵訊，訊後將依毒品罪嫌偵辦。

綜合媒體報導，鄭男坦承施打毒品，表示和女友起口角後，女友可能情緒失控才跳樓，鄭男表示當時想上前阻止，但還來不及阻止女友，她就直接跳下去了。警方調查指出，鄭男供稱黃女有重度憂鬱症，因昨晚發生爭吵，黃女才會情緒失控跳樓，鄭男被警方帶回偵訊，訊後依毒品罪嫌移送法辦，然而黃女是否有施打毒品，則有待檢警相驗。

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