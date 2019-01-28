抖你的手... 台中夜店大玩狂揉雙峰99下 他們GG！

2019-01-28 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕台中市南屯區X-CUBE夜店，去年公開鹹濕的宣傳影片，穿馬甲的長髮女舞者坐男客腿上，讓男客雙手狂揉雙峰99下，以超激情尺度吸引客人上門，不過卻也引來警方注意，夜店企劃負責人黃男及主持人紀男、謝姓女舞者都遭依法送辦，判刑結果也出爐。

去年41歲黃男在X-CUBE夜店擔任活動企劃負責人，為了拚生意，以2萬元代價找紀男（31歲）當現場主持人，謝女（20歲）擔任舞者，3、4月準備大搞一場。

主持人讓台下男客自由投標，得標男客上台與女舞者共舞，謝女僅穿連身緊身性感內衣，以曼妙舞姿，背對跨坐男客大腿上，引導男客去抓她雙乳，主持人在一旁不斷喊「抖手、抖你的手，小隻馬會旋轉...」。

謝女則扭動臀部、在男客下體磨蹭，頸部還放計步器，記錄她激烈抖動的次數，紀姓主持人直喊「爽死了，他等一下走不出去了，站起來絕對會翹翹的」，充滿性暗示。黃男還將現場全程錄影，把影片PO上網宣傳。不料被警方盯上，檢方依妨害風化公然猥褻起訴3人。

《蘋果日報》報導，法官認為，黃男散布猥褻聲音及影片，觸犯意圖營利公然猥褻罪及散布猥褻物品罪，且有前科又再犯，紀男、謝女為招攬客人，以足以挑起性慾的猥褻行為供顧客觀覽，3人均值青壯，卻敗壞社會風氣，負責人黃男判拘役50日，主持人紀男拘役20日，謝姓女舞者拘役20日，均可易科罰金2萬元到5萬元。

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