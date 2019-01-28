想賺時薪8000元 E奶妹遭SM舉弱男硬上

2019-01-28 00:03

〔記者吳政峰／台北報導〕台中一名E罩杯女子小婕（化名）應召1小時開價8000元，3年前接獲馬伕指示赴旅館營供性服務，開門見客人是偏好SM（性虐待）的黃男，嚇到轉頭就走，但黃男火速攔下她並剝光衣服，狂襲胸還試圖硬上，糗的是不論怎麼弄，下體均呈不舉頹勢，因而被依強制性交未遂罪判刑2年，最高法院日前維持原審判決，全案確定。

小婕雖然開價不低，但胸前宏偉、年僅20歲、身高165公分等條件，仍吸引不少尋芳客上門，黃男就是其中一名，惟他有喜愛玩SM的特殊性癖好，交易時過於粗暴，小婕接了兩、三次就不願再提供服務。

判決指出，2016年9月間，黃男一時性起，又電聯馬伕找小婕服務，不知情的小婕踏入旅館房間大門，赫見恩客竟是變態黃姓熟客，受驚欲離去，但黃男搶先一步拉住她，暴力式地扯掉衣服，再狠掐、猛舔其胸部，要求性交易。

「救命」、「202房」小婕先傳訊給馬伕求助，再虛以委蛇同意黃男要求，幫他套弄下體，無奈過了許久還是軟趴趴，黃男遂進一步要求口交助興，因其下體有臭味，在小婕要求下，他心不甘情不願地打開水龍頭，隨意用水潑個兩、三下應付。

味道未散，小婕拒絕口交，黃男竟凍未條，直接把她壓在床上，用蒟蒻般硬度的下體磨蹭小婕胯下，只是再怎麼努力刺激都不見起色，令他非常洩氣，此時，房間電話響起，櫃台人員接獲馬伕通知，致電了解狀況。

「沒事」黃男誆稱無恙，還想加買1小時，但櫃台聽到小婕的求救聲，察覺異狀，斷然拒絕黃的要求，並揚言報警，沒想到黃男竟回「我也要報」，隨即掛上電話，繼續舔小婕的胸部。

警察到場後，聽從櫃台「房間還剩5分鐘」的指示，同意晚點再救人，期間，黃男掏出8000元給小婕，並拍照證明雙方是性交易，小婕也未拒絕，把錢塞入皮包。5分鐘後，員警與業者一同入內，赫見全身赤裸的小婕哭成淚人兒，黃男則僅穿內褲面色難看，控訴自己遭到仙人跳。

一審台中地院與二審台中高分院均認為黃男辯詞沒有依據，考量他舉弱未插入，依強制性交未遂罪判刑2年。黃男不服，上訴主張小婕有拿錢，雙方為性交易，並指小婕身上的傷痕是「草莓」，否認強暴。

惟最高院指出，黃男爭執的都是事實，這在一、二審都已認定過，非三審法律審所須處理的範疇，駁回上訴。

知情人士指出，台灣賣淫產業可粗分成「風化區」、「外送」、「個人工作室」三大類，如基隆「鐵路街」之類的風化區，私娼寮彼此熟識，哪一個客人有特殊需求很快就會傳遍，太過粗暴的者會被列為注意名單，但因這類型的馬伕與小姐距離很近，客人通常不敢施暴。

外送則隨著網路發達越來越興盛，品茶或吃魚已是眾人皆知的應召代碼，馬伕透過Line等通訊軟體發送小姐性感照攬客，談妥後再把小姐送去指定地點，因這類交易多在旅館房間內，多得仰賴小姐主動告知遇到奧客，馬伕才能相互交流建立黑名單，提醒勿踩地雷。

不過他強調，黑名單不代表不能接，只是事前要說好「玩到什麼地步」，要加多少錢玩特殊動作，若有小姐自認可以接受，這筆交易還是談的成，前提是不能弄傷。

而像流鶯、援交、一樓一鳳的「個工」，多沒有馬伕保護，彼此間也不會認識，只能靠經驗選客人，這種遇到奧客的機率就很高，甚至可能被白嫖或被乾洗，很難自保。

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