台三線「重機天堂」多超速 這支測桿年賺900萬

2019-01-27 19:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕省道台三線苗栗三灣至獅潭，因彎道多、路幅寬，被稱為「重機天堂」，逢假日總吸引許多車友馳騁，但也屢傳車禍。苗栗縣內72支固定式測速桿去年取締超速前10名中，台3線路段就佔4支，尤其南下108公里處取締近7500件居冠，警方也將加強台3線機動測速取締，確保春節行車安全。

苗栗縣警局交通組統計，去年縣內近共取締4萬6000多件違規超速，總罰款逾5500萬，而前10大超速熱點中，台3線上就有4支上榜，分別為台3線108公里、102.8公里、131.6公里、119.6公里，其中以108公里南向取締7400餘件居冠。

警方指出，108公里處速限60公里，距離新莊隧道僅約500公尺，從隧道口出來後就是筆直下坡路段，常有用路人未注意而超速飆馳被開單，以超速最低罰款1200元計，該測速桿去年就進帳約900萬元罰款。

台三線三灣至獅潭鄉路段，20多公里就有9處大彎道，再加上為寬敞4線道，成為車友眼中富挑戰性的「重機天堂」，但卻也事故頻傳，今年元旦更發生重機騎士自撞身亡事故。

頭份警分局長賴銘助說，為遏止競速風氣，每月至少2次配合交通隊、環保局、監理站執行聯合稽查，每週六、日於易肇事路段加強密集機動超速測速勤務，春節連假期間也會加強取締，呼籲用路人遵守交通規則，看緊荷包也保障生命安全。

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