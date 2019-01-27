春節將至 徐國勇至嘉市警局慰勤

2019-01-27 23:11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕農曆春節將屆，內政部長徐國勇今天下午由嘉義市長黃敏惠陪同訪視嘉義市警察局、市警局第二分局，徐慰勉市警局刑警大隊破獲毒品集貨場案、第二分局查獲毒品及防阻詐欺等案件員警辛勞，並頒發破案獎金給有功人員，徐說，今年春節連假9天，對於警方犧牲假期、無私奉獻，執行各項勤務淨化社會治安，表示感謝與慰勉。

黃敏惠說，感謝徐到嘉市為員警加油打氣，希望台灣治安越來越好，也提到嘉市無論在治安、交通、為民服務部分，警方都是全心全意、兢兢業業守護市民；春節將至，市府同仁更會全力以赴，讓市民朋友平安歡樂過春節。

黃敏惠也提到非洲豬瘟防疫，她說，嘉市是服務業為主的城市，農牧業規模很小，但防疫視同作戰，因此百分之百警戒，做好最完善防疫準備，另外在廚餘部分，更以高防疫標準妥善做好廚餘處理工作。

徐國勇表示，中央會努力照顧警消同仁、打造有尊嚴的工作環境，讓警消同仁有堅強後盾，另外，科技辦案、加強緝毒工作更是工作重點，感謝所有警察、消防、移民署同仁在春節假期堅守崗位，讓民眾平平安安過新年。

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