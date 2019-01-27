家暴男強拉2幼女輕生未遂被逮 法官竟准5萬交保

2019-01-27 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕彰化一名有家暴前科的廖姓男子，在1月23日竟帶2名年僅7、8歲的女兒意圖輕生尋死，所幸最後在路人、廖男哥哥與警方的合作下才成功阻止，廖男最後也被警方依殺人未遂移送法辦；不料法官裁定廖男以5萬元交保，檢方怕廖男再犯趕緊再提抗告，並指派警方監控廖男以保護家屬安全，在昨日（1月26日）將廖男拘提到案，當天深夜再度聲押終於獲准，而2名女童也交由生母照顧。

綜合媒體報導，這位37歲的廖男過去因是大型詐騙集團的成員，而在2018年底遭二審判刑1年6個月定讞，將在今年1月29日入監服刑，而廖男妻子過去因為家暴，早已帶著2名女兒分居住在南投縣，這次是為了讓他能與女兒做入監前最後的相處，便在最近讓廖男將2名女兒帶到彰化相處；不料廖男因為與妻子在電話中起口角，再加上即將入獄也疑似讓他脾氣失控，竟在1月23日將自己年僅7、8歲的女兒帶到溪畔，意圖以電線先將女兒吊頸輕生後，自己再上吊尋死。

所幸當時有路過的釣魚民眾經過，一聽聞女童的哭聲後立刻上前制止，而2女童也趁隙逃走，不過廖男隨後也騎著機車追上將女童載回家；2女童回家後因飽受驚嚇，便逃到鄰近的伯父家（廖男哥哥），並將事情告知伯父，而廖男原本在當天下午前往哥哥家欲將2女童帶走，被哥哥阻止並發生激烈扭打，所幸警方及時獲報後趕抵現場逮捕廖男，並依殺人未遂移送法辦。

彰化地檢署認為廖男涉嫌重大，且有逃亡、串證、再犯之虞，在1月24日向法院聲請羈押禁見，但法官認為女童有緊急保護令並由母親妥善保護，便在同日諭知以5萬元交保；檢方趕緊再提抗告，同時為避免女童再度受害，也指派警方監控廖男行蹤，但由於警方回報廖男行蹤不明，因此指示警方拘提廖男，並再度聲請羈押禁見，法院也在昨日（26日）深夜裁准。

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