離譜！ 酒駕載女兒闖路檢點 逃進死巷遭逮

2019-01-27 20:08

〔記者曾健銘／新北報導〕真是糟糕！新北市44歲林姓男子，前晚與朋友餐敘，席間喝了3杯啤酒，結束後竟酒駕返家，途中行經三重區重新路時遇到警方路檢點，林男甚至闖過路檢點飆速逃逸，最後開進死巷後才束手就擒，警員將其壓制逮捕後，才驚見副駕駛座還坐著1名女子，林男才供稱：「她是我女兒！」讓警員氣得痛罵：「真的是最壞示範！」

三重分局二重派出所表示，昨日凌晨2時許，警員張維文、郭子瑋執行巡邏勤務，在重新橋三重往新莊方向執行路檢時，1輛小轎車攔查不停，直接飆速闖過路檢點，2人立即尾隨在後，小轎車狂飆1公里，最後開進光復路一段190號一條死巷，車上的林姓駕駛眼見無處可逃，只好乖乖下車就逮。

警方表示，一下車就向警員承認：「我有喝酒啦！」警員還發現副駕駛座還坐著一名女子，林男才坦承：「她是我女兒！」載著家人酒駕，離譜行徑讓警員搖頭痛批：「真的太誇張！」

三重分局表示，經檢測林男的酒測值0.17，警方依法直接扣車並將林男帶回查辦，訊後依道路交通管理處罰條例依法開單告發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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