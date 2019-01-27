徵信社在妳家附近租屋監視 徵信調查員洩密判刑3月

2019-01-27 18:13

〔記者王定傳／新北報導〕鄭姓徵信調查員與某家徵信社簽訂承攬契約，負責調查楊姓人妻行蹤，但他因與徵信社有薪資糾紛，竟告知楊女：「你已經被徵信社調查、機車上有裝追蹤器、徵信社在你家附近租屋監視」等內容，並索取8萬元費用，導致徵信社賠償楊夫60萬元，新北地院審理後依背信罪，判鄭男3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，鄭男2015年8月14日起至2017年2月2日為止，與一家徵信社締結承攬契約，負責替該徵信社辦理行蹤調查、蒐證錄影、跟蹤、照相和錄影等工作，應有保守營業秘密義務。

2017年1月間，他參與一件調查楊姓人妻行蹤案時，因與徵信社有薪資糾紛，竟於同年3月間，在士林夜市內告知楊女，徵信社已在她的機車裝設追蹤器，另在她住處附近租屋進行監視，並依此索取8萬元費用。

法官審理認為，鄭男既受徵信社委託對楊女進行蒐證調查，不論雙方委託關係是否仍存續，均不得將徵信調查一事告知被調查對象，且他告知被調查者已遭徵信社鎖定、裝設追蹤器、租屋進行監視等，屬於工商秘密。

法官認為，鄭男所為觸犯背信及洩漏業務祕密罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以背信罪，考量他自始坦承犯行，並與徵信社達成和解，犯後態度尚佳，但因徵信社必須賠償楊夫60萬元，受損程度非輕，判刑3月。

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