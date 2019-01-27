被拍超速 客運行車記錄器打贏雷達測速器

2019-01-27 23:17

〔記者王定傳／新北報導〕統聯客運一台大客車前年行經台中市台灣大道時，被雷達測速器拍到超速13公里，統聯不服拿出行車記錄器等證據，打行政訴訟，新北地院法官認為，統聯已盡力證明沒超速，且裁決機關未能證明該行車記錄器等資料不可採，不能排除沒超速可能性，判統聯勝訴。

據查，2017年11月1日晚間11時許，統聯一台客運行經台灣大道近忠明南路口，在限速60公里的道路上，被拍到超速13公里，警方舉發後，新北市政府交通事件裁決處裁罰1600元。

統聯不服拿出行車記錄器及廠商分析判讀資料、（VSCC）車輛安全審驗基準審查報告及檢測報告、GPS動態資料、中華電信公司提供該汽車歷史軌跡GPS座標位置等，主張未超速。

裁決處主張，雷達測速器有通過經濟部標準檢驗局檢定合格，而統聯所提的行車紀錄器資料並無定期檢驗合格證明書，即便經檢驗也都是私人廠商所為，其真實性、準確度，難與標檢局每年檢驗的測速器相提並論。

法官認為，依統聯的行車記錄器長時間擷取圖示、廠商分析判讀資料可知，該車在被拍期間未逾60公里，且統聯還有提出國道客運都安裝GPS機台定位，資料均傳至公路總局，依GPS動態資料也未超過60公里，另依行車歷史軌跡可知，該車在被拍照期間，確與雷達測速器的經緯度大致相同。

法官認為，統聯已盡力證明當時車速，雖未舉證73公里數值哪裡有誤，但國家建置的測速器未完全公開設備資訊，人民哪能輕易證明其失準？此時，裁決機關應有積極舉證責任，但其等只依雷達測速器資料作為裁罰依據，沒有其他證據佐證行車紀錄器資料不可採，判統聯勝訴。

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