轎車高速神龍擺尾橫衝直撞 網：尿急屎滾？

2019-01-27 16:47

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛黑色轎車今天上午7時許行經彰化縣花壇鄉中山路、中正路口時，疑因車速過快整輛車失控，閃過1輛小貨車後衝撞中央分隔島，再彈飛撞擊路旁變電箱，最後再回到省道上停住，影片被後方駕駛PO出，網友譏稱「尿在急？還是屎在滾？」還有網友笑說：「住花壇沒人不知道是大彎道，這一定不是花壇人。」

有民眾在臉書社團《花壇人俱樂部》PO出影片顯示，1輛黑色轎車行經花壇鄉省道台一線中山路與中正路口時即突然失控，先閃過中線車道1輛小貨車，再衝往內側車道撞擊中央分隔島，再彈飛到外側車道衝撞路旁變電箱，最後再彈回到省道上，該輛小貨車立即煞車停在省道上。

影片PO出引起網友熱烈討論，有人稱這路口彎度大，加上路邊違停機車道的很多，速度真的要慢，另有人認為小貨車駕駛應該嚇出一泡尿來；還有網友說：「拍電影了？簡直是烈火戰車」、「莫名的舒服」，另有網友認為該輛轎車車速應該相當快。至於肇事原因已由警方釐清。

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