容易被抓？歹徒不搶超商搶國小旁雜貨店

2019-01-27 16:42

〔記者葉永騫／萬丹報導〕搶超商太危險改搶傳統雜貨店嗎？屏東縣萬丹鄉興華國小附近一家雜貨店26日下午遭到2名歹徒疑似持槍侵入，搶走現金約10000多元後逃逸，引發當地民眾議論紛紛，屏東警方已鎖定目標正全力追緝。

被搶的雜貨店位於萬丹鄉興華國小旁的人口聚集地，村民人來人往常來購物，2名歹徒26日下午約2點多駕駛1部小貨車到雜貨車，其中1名歹徒手拿疑似手槍的東西嚇令店員不許動，隨即到收銀台拿走約1萬多元的現金後逃逸，由於作案時間相當短，讓店員根本無法反應，只能在歹徒揚長而去後報案。

屏東警方獲報進行追查，發現2名歹徒是預謀犯案，歹徒昨天清晨就先將附近監視器的鏡頭破壞，還多次在附近探查路線和場地，但是警方依據歹徒逃逸方向調閱鄰近監視器，發現歹徒開小貨車離去，已鎖定車號進行追查。

附近的居民說，歹徒真的很大膽，在光天化日之下行搶，讓人嚇壞了，消息傳出後，不少網友也很擔心年節將至犯罪率提高，請大家要多加小心注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/