到超商領法院傳票攏是假 竹科男被騙走千萬元

2019-01-27 16:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕又有詐團利用「假檢警」手法詐騙民眾，最新手法竟是去電要求被害人，親自到超商領「法院傳票」的網路傳真，有人被此手法騙走千萬元，刑事局電偵大隊以雲端監控方式，短時間內速逮20名車手，正向上溯源追查詐欺水房擴大偵辦中。

刑事局提醒，一般傳票都是到派出所領取或由檢警親自送達，不可能要到超商領取，且任何司法程序都是人要到法院地檢署執行，不會要求在外頭取錢或監管財產，呼籲只要有人談到錢就是詐騙。

警方去年8月調查一起陳姓被害人遭假冒公務機構詐欺案，發現他是經由超商領取傳票才被騙，經專案小組比對假公文書指紋，向銀行調閱車手交、提款畫面，分析車手行蹤影像，經數月跟監蒐證，去年底開始，陸續查緝桃園地區車手集團幹部小唐、集團車手頭及車手計20人到案。

其中新竹有名年輕上班族，因家族在竹科上班，年紀輕輕就有不少存款，竟被此手法先騙走500萬元，後來身上沒錢，詐團竟要他去向朋友借錢及信貸，最後被騙走千萬元。

警方拘捕其中一名25歲張姓詐騙車手時，發現張嫌身上另帶著裝有128萬元的紙袋，警方根據鈔票綑線上所蓋郵局經辦人印章，向郵局查得提款人為一對年逾7旬退休夫妻，原來張男早上才剛行騙取款，錢還沒交上去就被警方逮獲，後順利將詐欺款項發還這對夫妻，夫妻倆一再致謝警方替他們保住老本。

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