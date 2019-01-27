她潛入亡者屋偷水盥洗 繼承者怒告竊盜

2019-01-27 15:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子去年4月26日在屋內死亡後，房子由弟弟繼承，但羅姓女子卻偷偷潛入進到屋內盥洗。鄰長發現後通知張弟，並報警處理。警方獲報到場，發現羅女正用蓮蓬頭在洗澡，查明她並非繼承人後，將她依竊盜罪移送法辦。基隆地檢署近日偵結，依竊盜罪嫌將羅女起訴。

張姓男子在屋內死亡之後，由弟弟取得繼承權，並於5月8日完成繼承，本應無人居住的空屋，卻傳來水聲，引起鄰居注意，發現竟然有一名女子進到屋內。鄰長聽見之後，立刻通知繼承人與警方到場，抓到正在洗澡的羅女。

張弟向檢警表示，羅女除了偷用水之外，還有用電，另自己放在屋內的玉珮也遺失，懷疑是被羅女取走，而監視器也2度拍攝到羅女於同年月29、30日晚間，進入屋內的畫面。

羅女則向檢警宣稱，確實有進入該屋2次，但房子是自己持有，在自家屋內洗澡並不違法。

檢察官調閱相關資料查詢認為，房屋繼承人確實是死者的弟弟，與羅女無關，但她侵入該屋沐浴時，並未使用電力，且也無積極證據證明，她曾拿走張弟的玉珮，僅能確定她被捕時正在屋內洗澡，偷用水。

檢察官認定，羅女侵入他人住宅內用水，以涉犯侵入住宅及竊盜罪，但請法官從較重的竊盜罪處斷，而兩次犯行犯意各異，請法官分論併罰。

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