衣服從S偷到XL 女賊稱罹患妄想症

2019-01-27 15:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事服務業的25歲陳姓女子，利用上班休息時間，到西區百貨公司竊取服裝，已經共有4家服裝店受害，員警並發現陳女竊取的5件服飾中，尺碼從S號到XL號都有，她被傳喚時自稱罹患思覺失調症（妄想等症狀），自己本身雖是穿M號衣服，卻不知道為何要竊取其他尺碼衣服，警方依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

中市警局第一分局民權派出所警員盧威志，日前接獲西區百貨公司服裝店報案，稱商品不翼而飛，警方調查發現，是陳姓女子試穿衣服後，未結帳就直接穿著贓物離開，共有3間店家被害，遭竊商品為市價2490元的XL號米色大衣、1490元的L號藍色洋裝、2萬2000元的格紋大衣、1萬8800元的M號灰色外套，還有共3924元的XL、S號NIKE上衣各1件，5件衣服合計4萬8704元。

警方調查，25歲的陳姓女子從事服務業，沒有前科，警方找到陳女時，她身上還穿著贓物，陳女宣稱利用上班休息時間到百貨公司逛街，因患有思覺失調症，常常試穿完衣服就忘了結帳直接走了，她不是故意的。

不過，警方詢問尺碼不符陳女的身材，為何還要試穿？陳女宣稱自己穿M號衣服，因生病精神不佳，也不知道自己在做什麼，加上有失憶情形，對於案情記不太清楚，訊後依竊盜罪移送地檢署偵辦。

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