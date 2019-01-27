期許9天春節連假不塞車 警署長走訪國道、鐵路及高雄市警局

2019-01-27 15:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕長達9天的年假即將到來，會有大批民眾返鄉過年，警政署長陳家欽利用年假前最後1個假日，南下訪視鐵路警察局高雄分局、台中分局、國道公路警察局第五大隊（高雄市）、第七大隊（彰化市），以及位於佛光山風景區的高雄市仁武分局等警察單位，瞭解春節期間交通疏導等勤務整備狀況，期勉同仁春節期間堅守崗位，也不忘提醒同仁抽出時間和家人團圓。

陳家欽表示，春節年假向為國人所重視，警政署已規劃「加強重要節日安全維護工作」，自本月28日22時起至2月11日24時止共實施15日，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，除提供全國民眾24小時不打烊的警政服務，對於春節期間同仁犧牲假期因應勤務，也要求各級主官（管）妥適規劃勤休，讓全國民眾和全體警察同仁都能平安過好年。

陳家欽表示，各警察機關已針對國道、省、縣、鄉道及年貨商圈、大型展覽會場、旅遊景點等處所，加強交通瓶頸路段的疏導管制與各項勤務作為，並透過警察廣播電臺即時報導路況服務，呼籲用路人可以利用警政服務APP接聽警廣路況報導、查詢或通報即時路況，或利用交通部新版1968APP、幸福公路APP等手機應用軟體查詢即時路況，避開壅塞路段，讓春節假期出門更順暢。

此外，也推動「協助民眾舉家外出住居安全維護工作」、「保護民眾存（提）款安全」、「幫助失蹤人口返家團圓」等多項為民服務措施，民眾如有需要，可隨時撥打「110」或就近向派出所洽辦。

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