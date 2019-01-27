心虛？警憂精神不濟上前關心 毒蟲駕賓士逃逸撞倒無辜女騎士

2019-01-27 14:49

［記者張議晨／宜蘭報導］44歲簡姓男子，今清晨3時許駕駛賓士車行經宜蘭市泰山路、嵐峰路3段路口時，見警方上前關心，卻突然催油門逃逸，連闖3路口紅燈後撞上林姓機車女騎士以及路口號誌後才停下，林女髖關節骨折，送醫後無生命危險，簡男酒測值為0，但有毒品前科，警方已採尿送檢。

宜蘭分局民族派出所警員黃如暘、葉紘維，今清晨騎乘警用機車巡邏時，見簡男駕車停在泰山路、嵐峰路3段，且距停止線仍有30公尺。兩警員擔心簡男精神不濟，迴轉後上前關心。

未料簡男見員警上前，突然加足油門逃逸，1分鐘內連闖泰山路、嵐峰路3段及員山路1段等多處紅燈，行駛至金山西路口時，突然與林女騎乘的機車相撞，隨後再撞上路口旁號誌桿及2部騎樓下機車。

兩警員到場後，簡男見無處可逃，才下車乖乖就範；簡男雖有毒品前科，但車上並未查獲毒品，至於無辜被撞的林姓女騎士，髖關節及小腿有骨折情形，幸送醫後無生命危險。

警方表示，事後已將簡男帶回派出所製作筆錄，並採尿送驗，若確定有毒駕，將依法送辦，至於闖紅燈部分，則會依照「道路交通管理處罰條例」開罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/