7旬婦與兒大吵持刀鬧自殺 2暖警柔情攻勢解圍

2019-01-27 14:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市76歲李姓婦人，日前與兒子大吵一架後認為兒子不孝，氣得持刀揚言輕生，嚇得家人趕緊報案，新莊警分局警員獲報後火速趕抵現場處理，所幸經2名警員苦口婆心勸說，李婦終於敗給柔情攻勢，放下刀具，打消自殺念頭，讓家屬感激萬分。

新莊分局表示，日前上午9時許接獲民眾報案，指稱新莊豐年街一處民宅內有婦人揚言自殺，福營派出所警員李泳麟、陳浩元火速到場後，發現李姓婦人拿著刀不斷地大喊：「我不想活了！」一旁的兒子不斷地勸說，情勢緊張。

經了解原來婦人與兒子大吵，因心情低落才萌生自殺念頭，2人見狀趕緊上前勸說，經2人耐心安撫10多分鐘，婦人終於卸下心防，交出手上的水果刀，最後家人與警員陪同下走上救護車就醫，才驚險化解一場危機。

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