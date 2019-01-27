板橋機車與砂石車相撞 騎士命危送醫搶救

2019-01-27 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區今（27日）中午11時許，一名20多歲的男子騎機車行經華江三路與華江五路路口時，和砂石車突然相撞，目前騎士命危送醫搶救。

據《TVBS》報導，機車騎士在車禍發生後當場失去生命跡象，警消人員趕赴現場後已緊急將他送醫救治，至於事故原因還有待調查。

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