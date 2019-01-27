警政高層將大風吹 徐國勇首度回應

2019-01-27 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕內政部長徐國勇今天中午到台南市警局第四分局慰勉0115女童遭虐致死案，化解處置數百網民包圍地檢署事件的有功辛勞員警。對於傳出警政署高層人事異動風聲，徐國勇強調，警政人事異動沒有派系問題，操守第一、能力第二是最優先考量，警政人事異動以內政部處理為原則，目前傳聞都是風聲。

對於近日網路瘋傳警政高層人事異動聲浪，徐國勇受訪時表示，警政人事異動定案才會公布確定，對媒體相關人事異動報導不予回應，這次異動風聲純屬猜測。

徐國勇說，他記得警政高層人事最近一次異動是在去年7月間，當時有人洩密、把尚未宣布的人事異動定案先行公布，此人因洩密被記小過。他強調，警政人事異動沒有派系考量問題，其認知是操守第一、能力第二，這是最優先考量的，事實上，人事異動有很多考量面向，包括徵詢當事人意願，不是單一面向，警政人事是一條鞭，以內政部處理為原則。

對於南市警方能斷然處置、化解數百名網民為虐童案被告包圍台南地檢署，徐國勇說，台南警方動作很快、能夠預判事件演變結果，讓他很感動，像之前藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，鄭惠中說隔天要到文化部向部長道歉，警方預判、斷然制止，不致使衝突擴大，這是警方對未來事件的預判正確，是警察工作能力重要的一環。

徐國勇強調，他一定全力支持警方斷然處置假借正義滋事的非法份子（像包圍南檢案的飆車族），強力取締、絕不能含糊，就像是《基度山恩仇記》一書所寫要報復陷害者，是用法律揭發陷害者的惡行，不是用高強武功來制裁。

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