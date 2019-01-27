公車追撞瑪莎拉蒂屁股 公車司機嚇傻…

2019-01-27 13:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕任何車追撞近千萬瑪莎拉蒂名車，都得慘賠，何況公車追撞，高市昨午一輛漢程客運公車行經新興區，疑未保持車距疏於車前狀況，不慎追撞同車道前車瑪莎拉蒂名車，鄭姓司機下車查看見名車有點嚇傻。

新興交通分隊對公車司機和瑪莎拉蒂駕駛謝男（53歲）酒測，兩人酒測值均為0，處理員警表示，該輛被撞瑪莎拉蒂 Quattroporte款，原價約700多萬元吧，若是中古車，損壞情形需送車廠評估，後車保險桿疑有擦裂痕跡，謝姓車主表示，瑪車只保第三責任險

，因名車修理費動輒數十萬元，鄭姓公車司機（48歲）神情緊張，深怕慘賠。

警方今指出，漢程客運72A路公車昨午行經中山路和中正路口，公車鄭姓司機疑未保持安全車距，疏於注意車前狀況，撞上前面由謝男駕駛的瑪莎拉蒂車車尾，所幸公車上70多歲女乘客沒有受傷，警方將對司機開罰，至於車損屬民事糾紛，交由雙方調解理賠事宜。

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