酒店妹「做」到一半突漲價 男拒付錢遭砍斷2指丟包

2019-01-27 13:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市42歲鄭姓男子，日前與友人到酒店飲酒作樂，結束後甚至帶著酒店小姐小優（化名）出場，2人談妥價碼後到汽車旅館進行性交易，未料做到一半時小優突然後悔，甚至要求「漲價」，雙方鬧得不歡而散，小優因不滿鄭男未付錢，昨日找來7名酒店經紀追討債務，雙方爆發口角後鄭男被砍殺數刀後遭丟包到三重市區，一度休克命危，警方今日凌晨陸續逮捕杜姓男子在內等7人。

警方調查，本月20日，鄭男與友人到台北市某酒店消費，期間鄭男還帶了1名21歲酒店妹小優出場，一行人又到蘆洲的連鎖KTV續攤，結束後兩人坦妥價碼準備進行性交易，沒想到做到一半時，小優突然要求漲價，讓鄭男當場拒絕，雙方鬧得不歡而散，隔天小優致電要求鄭男付錢但遭拒絕，事後她竟跑到板橋分局報案指稱遭性侵，但因當時其精神狀況不佳，並未完成報案。

警方表示，昨日下午雙方相約在蘆洲區長榮路談判，對方要求鄭男賠償8萬8千元，鄭男果斷拒絕後與友人開車離開，中途卻遭對方攔車，鄭男被拉下車後身中數刀，隨後又被押上車載往三重區丟包，警方與救護人員趕到現場，發現鄭男後背部2處刀傷、後腦1處刀傷、左手臂2處刀傷，左小指被砍斷、右手食指遭削去1節，因失血過多一度休克，所幸就醫後已無生命危險。

蘆洲分局表示，第一時間快打部隊逮捕其中4名犯嫌，帶頭談判的38歲杜姓男子自知難逃法網，今日凌晨與另外2名同夥在律師陪同下主動投案，警方訊後依妨害自由、殺人未遂罪嫌將7人移送法辦。

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