屏東傳動力飛行傘墜河床 男子開放性骨折送醫

2019-01-27 11:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東今天上午傳出動力飛行傘墜落河床意外，來自雲林斗六的53歲高姓男子，今天到屏東體驗動力飛行傘，上午8點多高男駕駛的動力飛行傘發生墜毀意外，意識清楚的高男立即打電話求援，警消人員透過高男手機回傳座標縮小搜救範圍，今天上午9點34分在口社溪河床，發現右大腿開放性骨折的高男，經消防人員協助後送往屏東基督教醫院就醫。

屏東縣消防局指出，今天上午8點44分接獲報案，報案人疑似使用動力飛行傘不慎摔落河床，但不知道自己的地點，且大腿疑似骨折受傷無法自行脫困，搜救人員立即以系統定位簡訊回傳，請報案人透過手機GPS定位回傳座標點，經交叉比對，後確認位置大概位於口社溪河床（廣興橋與口社橋）範圍內，消防局立即派遣三地門分隊、高樹分隊及特搜大隊，出動7車13人前往救援。

三地門分隊小隊長許國志表示，經搜救人員於口社溪河床擴大搜尋後，在9點34分於口社溪河床接觸到報案的高姓男子，高男當時意識清楚，但右大腿有開放性骨折，搜救人員以擔架協助高男上救護車，並送往屏基就醫。

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