春節連假防疫不打烊 內政部重申：嚴禁攜帶中國豬肉製品

2019-01-27 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節將屆，內政部今日表示，春節連假長達9天，桃園機場加班機創歷年新高，為因應入出國旅客爆量狀況，移民署已規劃「333查驗通關疏運方案」，要讓旅客在春節期間出入境順暢通關；此外，春節期間防疫不打烊，嚴禁攜帶中國及外國豬肉製品返國。

內政部指出，「333查驗通關疏運方案」在人力調度、通關服務、旅客配合事項有全方位規劃。在「3項人力調度準備」部分，將動員桃園機場全體480名內外勤人力，並調度台北港、基隆港、松山機場所屬人員支援桃園機場，加上保全人員和實習生志工等96名協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

內政部提及，「3類旅客通關服務」部分，加開行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯，並協助班機即將起飛旅客通關，讓這類旅客可加速通關。

內政部呼籲，請旅客提早至機場辦理通關手續，多加利用自動查驗通關系統（e-Gate），並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

內政部強調，近來中國非洲豬瘟疫情擴大，移民署、航警局會在春節期間，配合農委會動植物防疫檢疫局，加強防疫工作，並發放入境旅客防疫宣導單，提醒旅客勿攜帶中國豬肉入境。

內政部說明，民眾可在春節連假前至移民署台北市服務站、台中市第一服務站、花蓮縣服務站、嘉義市服務站、高雄市第一服務站、外交部領事事務局申辦自動通關，出國即可立即使用。

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