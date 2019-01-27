運動兼賞景 南警邀青少年共創「騎」蹟

2019-01-27 10:26

〔記者萬于甄／台南報導〕寒、暑假期間，為避免青少年從事危險行為，台南市警方都會舉辦三對三籃球賽，邀請年輕朋友一同打球運動，今年為讓青少年有更多元的生活，安排騎單車遊台南的方式，今上午由台南市長黃偉哲及市警局長黃宗仁陪同，和青少年共創「騎」蹟。

台南市警局少年隊今上午在仁德都會公園舉辦「少年青春騎蹟」自行車活動，吸引約200多名青少年朋友參加，騎完全程可獲頒「完騎證書」、「永保安康」紀念牌及運動水壺等，此外，會場也設有反毒宣導專區，讓民眾了解毒品對人體之危害，教導民眾如何遠離毒品。

「少年青春騎蹟」路程全長約24.7公里，從仁德都會公園出發沿途行經黃金海岸、親水公園、保安火車站等，可讓青少年朋友順道欣賞台南的美景，途中若想休息，警方也貼心安排鐵馬驛站，提供茶葉蛋、水果、地瓜、薑茶等，讓參與人員補充體力。

市長黃偉哲表示，就任市長以來，第一次參加這麼有意義的青少年活動，往年都是以籃球賽居多，今年從「三對三」變成「一對一」騎單車，讓反毒宣導活動有所不同，變得更加多元，希望藉此能鼓勵青少年參與正當休閒活動，創造「無毒」的社會環境，展現城市的生命力。

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