保全戀童狼一犯再犯 須入獄服刑22年

2019-01-27 09:05

〔記者錢利忠／台北報導〕曾擔任保全的戀童狼歐陽大智，10多年前曾因性侵男童並拍裸照而入獄，他出獄後故態復萌，又對多名男童伸出狼爪，判他11年徒刑定讞，檢警審閱他留存的猥褻照片，另查出他還對4名未曝光的被害男童下手，高等法院去年再判他12年徒刑定讞，檢方聲請定執行刑，高院裁定他共犯49個強制性侵及猥褻罪，合併應執行22年徒刑。

此案遺憾之處在於，一名受害男童阿傑（化名）的母親，因自責所託非人，已輕生辭世，被害家屬對歐陽大智提出100萬元民事求償，一審雖判准，但高院審理期間，他卻甩賴擺出一付「沒錢可賠」的態度，令家屬氣結。

37歲的歐陽大智，自13年前在北市信義區某知名豪宅擔任保全開始，即趁下班時間陸續對多名幼童伸出狼爪，共5名僅就讀幼兒園或國小的男童受害，他也因此被判刑4年6月，入獄接受強制治療，直到2014年才刑滿出獄。

未料，他出獄後惡性不改，結識身為單親媽媽的網友後，得知對方忙於工作，無暇接送及照顧幼兒，竟假好心表示願意幫忙接送，趁機多次猥褻男童，還強逼男童口交或肛交，犯後還拍下男童的裸照留存。

歐陽大智到案後辯稱，自己年幼時曾被性侵，還被詛咒「若長大不性侵其他小朋友、會車禍而死」，試圖合理化其犯行，最後被依強制性交、拍攝猥褻物等罪，判刑11年定讞；檢警過濾歐陽大智扣案的照片檔，查出他另對4名未曝光的男童下毒手，再依強制猥褻等罪將他起訴，高院去年3月再判他12年徒刑定讞。

由於歐陽大智接連因性侵男童案分別被判刑11年及12年，高檢署向高院聲請定應執行刑，高院認定歐陽大智涉犯強制性交、猥褻等49罪，裁定他應執行22年徒刑。

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