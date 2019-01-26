罕見！賽車碰撞法官認定「惡意」賽車手被判刑

2019-01-26 23:56

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓及尤姓2名賽車手在競速過程中發生碰撞，造成車損人傷，黃姓賽車手認為是尤姓賽車手故意衝撞釀禍，憤而提告，雖然尤男辯稱是機械故障失控所致，但法官檢視相關證據後，認定是惡意行為，依傷害罪判處尤男2個月徒刑，得易科罰金及上訴。

黃姓及尤姓2名賽車手1年多前在大鵬灣賽車場參加賽事時發生碰撞，造成黃男胸口挫傷，賽車嚴重損毀，尤男下車後並未關心詢問黃男傷勢，而是對黃男撂話說「一人一次」，黃男回想起雙方曾在先前的一場賽事中發生擦撞，沒想到尤男是出於報復才故意衝撞他，認為尤男在高速競賽中罔顧他人安全，惡意衝撞，憤而提出傷害告訴。

尤男辯稱並非故意，而是機械故障，導致他無法控制方向才撞上黃男，賽車在高速競賽中本來就會有這方面的風險，該起碰撞事故屬於賽車運動容許風險範圍。

法官檢視比賽過程影像，發現尤男撞上黃男前並未煞車減速，經中華賽車會仲裁與紀律委員會勘驗無誤，尤男的賽車煞車功能正常，應該能在失控撞上黃男前踩下煞車，減少損害，但尤男並沒有這樣做，下車後還對黃男說「一人一次」等語，故意撞擊成份居多，犯後態度不佳，依法處刑2個月。

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