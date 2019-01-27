寧願打官司也要拋下生病老母 「狠心」男獲法官相挺…

2019-01-27 00:00

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子去年得知母親生了重病、沒有收入，但是陳男拒絕扶養她，花了數個月打官司，才在庭上說出他的理由：他從小被遺棄在保母家，每次都期待父母能來看他，但直到小學再也看不到父母的身影，父母錯過他人生中的每一次重要時刻，連結婚都是由李姓保母夫妻主婚；老母親聽完後當庭沉默，沒有隻字片語辯駁。而法官得知陳男的坎坷童年，依據民法1118條之一，免除陳男對陳母的扶養義務。

陳父在陳男剛出生不久，就與小三另組家庭，陳母為了工作打拚，將陳男送到李姓保母家中，李姓夫妻原本沒有從事保母的工作，家庭結構完整，與女兒同住，兒子則到外地讀書子，他們看著還在襁褓中的陳男，決定當他的保母，陳母也一次付清半年保母費。

原本陳男父母每個星期都會到李家看陳男，每次都會帶一些嬰兒用品，減輕李家負擔，等到陳男稍微大了一點，偶爾也會到李家來接陳男，帶著年紀還小的他出去玩，但從來沒有接回家過，讓陳男每次都很期待生父、生母到來。

直到半年後，陳母再也沒有付給李家半毛錢，來看陳男的頻率也越來越少，李家認為陳母可能日子也不好過，沒有多加催促，把陳男當成自己的孩子養，但是陳男上了小學之後，陳男的父母就再也沒有來過。

李姓夫妻就這樣把陳男一路從襁褓養大成人，而陳男長大後疑似對生父母感到失望，再也沒有與父母往來，反而是出社會後，只要放假有空，還會回保母家探望李姓夫妻。

陳男結婚那年，將保母夫妻視為父母，邀年邁的保母夫妻當的主婚人，李家也全家參與婚禮，為他祝福。

現在，李姓夫妻已過世，但陳男的生母因為年邁又重病，已經一年沒有收入，去年找上了陳男，但陳男拒絕扶養生母，狠心打了民事官司。

法官傳喚李家保母的女兒作證，聽完李男在庭上的深情告白，陳母沒有隻字片語反駁，法官認為陳母在兒子年幼時，沒有正當理由卻未盡扶養義務，所以依該法條的規定，依據民法1118條之一規定，免除陳男扶養生母的義務。

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