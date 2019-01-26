1/26 今彩539頭獎開出5注 淡水「這家」包辦3注！

2019-01-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月26日）開獎的第107000023期今彩539，頭獎開出5注，每注可得獎金480萬元，其中3注由新北市淡水區民族路28號的「每期發彩券行」開出，另2注分別由新北市淡水區沙崙路224、226號的「兆億萬千彩券行」，及雲林縣北港鎮大同里義民路89號1樓的「長億彩券行」開出；而第108000008期大福彩、與第108000023期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000008期大福彩中獎號碼為「05、16、21、24、27、29、38，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得25萬元；參獎共57注中獎，每注可得4000元；肆獎共1140注中獎，每注可得400元；普獎共8783注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第108000023期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、08、10、11、13、14、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共403注中獎，每注可得500元；肆獎共3916注中獎，每注可得100元。

第108000023期今彩539中獎號碼為「01、02、09、20、30」，頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共246注中獎，每注可得2萬元；參獎共6137注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1798注中獎，每注可得50元。

第108000023期39樂合彩中獎號碼為「01、02、09、20、30」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5461注中獎，每注可得1125元。

第108000023期3星彩中獎號碼為「744」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000023期4星彩中獎號碼為「7195」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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