酒店妹疑遭性侵討賠8萬8 男嗆「不可能」慘遭剁指丟包

2019-01-26 22:26

〔記者王宣晴／新北報導〕42歲的鄭姓男子日前疑因性侵酒店小姐，今日下午跟酒店經紀談賠償破裂，遭7名惡煞圍毆砍殺，還被強押上車，最後被丟包在新北市三重中正北路上，鄭男全身多處刀傷，還有兩根手指被砍斷，急救時一度休克，所幸送醫急救後撿回一命，警方目前鎖定嫌犯身分，積極緝捕中。

警方調查，本月20日，鄭男與友人前往北市某酒店消費，之後框酒店小姐出場，與朋友前往新北市蘆洲的KTV續攤，鄭男與酒店小姐飲酒後前往汽車旅館開房，不料，酒店小姐隔日竟打電話要鄭男付錢，遭拒後還前往板橋警分局報案，但因精神狀況不佳，決定先去驗傷，擇日再完成報案程序。

但受害女子心有不甘，今日下午3時許由7名的酒店經紀出面，跟鄭男及3名友人約在蘆洲長榮路的咖啡廳談判，但一開口就跟鄭男要求8萬8的賠償金。鄭男當場拒絕，還嗆聲：「不可能！」，隨即帶著友人離開。

此舉激怒對方，駕駛兩輛車追上鄭男，其中1人則下車持長刀揮砍，鄭男友人見狀連忙開車相救，卻因為車門故障打不開，鄭男被對方砍傷後被強押上車。鄭男友人見狀上前攔車，卻只攔到其中一台車，另一台車則載著鄭男揚長而去。

警方獲報派出快打警力到場，將鄭男友人及4名酒店經紀列為關係人，釐清案情，並持續調查鄭男行蹤，半小時後警方獲報鄭男被丟包在三重中正北路邊，渾身是血的鄭男趕緊向檳榔攤求救。

警消獲報趕抵，發現鄭男左手臂、後背各有2處刀傷，後腦1處刀傷，左手小指被砍斷，右手食指被削掉1截，一度因為失血過多休克，所幸送醫急救後生命跡象穩定，目前仍在醫院觀察中。

由於酒店小姐及鄭男友人兩方說法有落差，警方仍在釐清案情，並鎖定另外3名嫌犯身分，全案依殺人未遂、妨害自由等罪嫌偵辦。

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