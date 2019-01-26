都會區房價近20年漲3倍 網友：「他」執政拚經濟8年漲最多

2019-01-26 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今天在PTT發文說，在這20年間，台灣的房價已漲了3倍，還提到2010年的成長率，在2014年，房價來到了最高峰。對此，網友說，馬執政8年，炒房炒不停。

原PO說，他透過房價網站的圖表發現，從2000年開始算，這近20年來，台北的房價已漲了3倍，在2010年的成長率最高，年成長率約20％、到了2014年左右房價最高，過了2015年凍漲，此後漸漸下降。

原PO貼上了台灣各都會區的房價漲幅比：台北是2.78倍、新北市是2.96倍、桃園縣是3.04倍、新竹縣市是2.21倍、台中市是3.07倍、高雄市2.58倍。他也提到，此圖雖然是用民國80年當基期，但不過對照前列圖表，2000年剛好是100，不確定是打錯還是1990~2000年房價都沒漲。並詢問，拚經濟是炒房的同義詞嗎？

網友看完後，紛紛說，「2016開始後開始房價回跌 <- 選對人最大的跡象」、「馬8年，房價真的一路漲呀。」、「馬的拚經濟就是炒房啊垃圾」、「馬英九炒房，結果房版一堆低能仔說他打房。」

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