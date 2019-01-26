徐國勇慰勉觀宏破案人員 強調過年繼續追捕脫逃旅客

2019-01-26 21:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕內政部長徐國勇今晚特地南下高雄，前往移民署南區事務大隊，為辛苦追緝「觀宏專案」148名脫團越南旅客，頒發3萬加菜金，透露過年期間仍會持續追捕在逃旅客，特別代表總統和院長向專案人員慰勞、感謝。

徐國勇表示，此次觀宏專案一次脫逃148名越南旅客，以合法掩護非法，入境後陸續集體脫團，假觀光打工真賣淫，移民署全力查緝，還剩59人未回籠，內政部有相當把握，會在最快時間內全部查緝到案。

徐國勇強調追查過程，發現人蛇集團介入其中，從緝獲脫逃旅客中，發現還有其他人蛇的重要線索，將會持續發展並查緝，使人蛇仲介等不法集團無所遁逃；據了解，至少還有2個人蛇集團幕後指揮、操控。

是否限期移民署全部抓回在逃旅客？徐國勇強調，限期破案概念可當參考指標或壓力，但有時不一定會有正向效果，尤其還要向上追查、發展，有時不能過於急切，反斷了線，況且，他要求移民署長邱豐光一上任，在兩週內要逮回半數脫團旅客，邱署長也達成任務。

徐國勇親口呼籲，希望在逃的59名越南旅客趕快投案，因為越南的過年和台灣一樣，還有機會迅速遣返與家人團聚。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/