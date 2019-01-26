疑因白嫖傳播妹 男遭剁2指丟包三重路邊

2019-01-26 18:00

首次上稿 17:15

更新時間 18:00

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市驚傳砍人案，今天下午近4時許，42歲的鄭姓男子渾身是血的衝進三重中正北路的一間檳榔攤上求救，檳榔攤老闆娘見狀趕緊報案，警消獲報趕抵，發現男子傷勢嚴重，一度出現休克狀況，背部、後腦多處刀傷，還有兩隻手指遭砍斷，目前送醫急救中。

警方調查，鄭男日前叫了傳播妹到蘆洲好樂迪歡唱，之後前往汽車旅館開房間，不料鄭男卻疑未付錢白嫖，傳播妹本月23日前往板橋分局報案，卻因精神狀況不佳未完成報案。

不料，今天下午3時許，傳播妹找來友人跟鄭男相約在在蘆洲長榮、光明路口談判，談判破裂後，持刀朝鄭男猛砍，目擊民眾見狀趕緊報案，但鄭男疑遭對方強押上車，警消到場遍尋不著鬥毆雙方身影，半小時後就傳出鄭男被丟在三重果菜市場附近。

警方表示，鄭男意識清楚，左手臂2處刀傷，後背2處刀傷，後腦1處刀傷，左手小指被砍斷，右手食指被削掉1截，臉色蒼白，急救過程中一度出現休克狀況，所幸送往北市馬偕醫院後生命跡象已暫穩定，目前在院觀察，警方積極介入調查，緝捕兇嫌到案。

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