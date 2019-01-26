幫女友買衛生棉 貼心暖男順便吸毒被捕

2019-01-26 17:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲胡姓男子很貼心，向友人借車去超商幫女友買衛生棉，卻任意違規停車，更糟糕的是，他疑似買衛生棉順便在車內吸毒，還被警察撞見隨手放在駕駛座上的吸毒用K盤，警察找他時，他蹲在衛生棉展示貨架旁，假裝挑選衛生棉，警察不但查獲他持有吸食毒品，也連帶查獲他的陳姓朋友吸毒，依毒品危害防制條例法辦。

台中市警局第三分局東區分駐所所長林愷庭與員警，本月15日深夜巡簽超商時，見超商轉角逆向停了一輛汽車，且車輛怠速未熄火，上前盤查時，又見駕駛座上有一個K盤，不過，員警詢問車上乘客，一時之間，卻無人承認持有K盤，警方只好請他們全部下車接受盤查。

警方調查發現，駕車的胡姓男子，想當貼心的暖男，到超商幫女友買衛生棉，才剛走進超商，就見到友人被警方盤查，警方進去超商找人，他蹲著躲在衛生棉貨架前假裝挑選衛生棉，見警方盯住他，他只能坦承下車購物之前，隨手把K盤丟在駕駛座上面，另外，他的陳姓朋友見警方逐一盤問，他也主動交出自己背包內的K盤。

有毒品、詐欺前科的胡男懊惱說，他與友人聚會結束，返家途中，他想起自己曾答應女友，要幫他買衛生棉，才會向友人借車，由路況較熟的他開車到超商，他心想買衛生棉很快，且友人都在車上，貪圖方便怠速逆向停車，K盤隨手丟在駕駛座，卻沒想到會惹來警方。

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