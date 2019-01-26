獨家》持棍打死同居女友被訴 中年男未出庭應訊原來是...

2019-01-26 17:22

［記者陳恩惠／台北報導］家住北市大同區的57歲男子黃萬益，2017年2月3日下午見42歲罹有精神疾病的羅姓同居女友，全身僅著內褲站在屋外，黃男叫她進來未果，氣得隨手拿起伸縮衣桿，由屋外打到屋內，導致羅女因四肢及右腰臀部廣泛瘀傷，當晚傷重昏迷，送醫後死亡；士林地檢署依傷害致死罪將黃男起訴，案件由法院審理中，詎料，黃男去年底被鄰居發現在家暴斃，士林地院21日開庭黃男未到，清查資料發現黃男已死，依被告死亡，籲知公訴不受理。

2017年2月3日深夜11時，黃萬益打119求救，表示羅姓同居女友生病需要救護，救護人員趕抵，檢傷發現羅女已失去生命徵象，立刻送往馬偕醫院急救，經院方急救至4日凌晨3時餘仍宣告不治，除了四肢異常瘀血及腫脹外，羅女的體內竟驗出類安非他命的成分，台北市警方覺得案情不單純，因此通知黃男到案說明。

黃男說，3日下午4點多，同居12年的羅姓女友，疑似精神疾病發作，竟然全身脫光只著內褲，站在住處外的巷弄內，他由北投訪友返家驚現，覺得很沒面子，立刻大聲斥責要她進屋，但羅女不理他，他氣極敗壞隨手拿起一旁的伸縮撐衣架，朝她的雙手臂及腿部連續毆打數次，拉進屋內又打1次。

黃男說，這是同居12年來他第一次動粗，羅女當時沒有異狀，由於當天尚未進食，他滿懷愧疚切棗子給她吃，2人坐在客廳中看電視，他自己喝著酒，羅女一度拿著衛生紙擦拭鼻子，他不知羅女流鼻血，仍持續喝酒，直到晚間近11時，發現羅女癱坐在地上，呼吸急促，立刻求救送醫。

警方在羅女死亡後，返回黃家蒐證，發現地上有支斷成3截的伸縮撐衣架，黃男辯稱「打的時候敲到桌子才斷的，並非打到斷」，至於羅女體內驗出安非他命毒品成分，他則推給案發前曾來訪的毒販友人，可能是在他吸毒時，羅女一併吸入；法醫解剖認為，羅女因四肢及右腰臀瘀傷、瀰漫性血管內凝血症引發低血容性休克、循環衰竭而致命，羅母也提告，檢方前年6月偵結，將黃男依傷害致死罪起訴。

案件由士林地院進行審理，每次開庭時，黃萬益皆準時到庭，直到本月21日上午今年首度審理時，黃男卻未按時出現，書記官打電話通知不成，四處打聽，才知道去年12月21日，黃男多日未出現，鄰居覺得奇怪報警，破門才發現，黃男疑似中風死亡至少4天，法官清查戶籍資料證實，於是諭知判決不受理。

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