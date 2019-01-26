毒品偽裝零嘴！ 高雄府秘書長楊明州警告：已是國安問題

高雄市警察局啟動「反毒PA PA GO」校園列車宣導，特警表演攻堅解毒品交易。（記者黃良傑攝）

2019-01-26 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局關心青少年寒假期間參與正當活動、預防毒品，今天下午在大魯閣草衙道百貨公司啟動「反毒PA PA GO」校園行動宣導車，保大特警演練攻堅圍捕毒品交易，身手俐落，過程逼真，高雄市政府秘書長楊明州也提醒，「毒品偽裝食品」，毒品問題已擴大為國安問題，全民要一起來防堵。

市府秘書長楊明州、警察局長李永癸、毒防局代局長蔡秀玉都到場觀禮，楊明州說，近年來毒品濫用型態改變，偽裝成零嘴、食品，不少新興混合式毒品快速竄起，毒品問題已擴大為食安問題，也成台灣治安首要威脅，高雄市反毒領頭羊，除了警局緝毒外，必須整合前端預防和後端戒治等處遇，統整防毒、拒毒、戒毒、緝毒四大區塊，打造無毒的城市，讓市民安居樂業。

少年隊的毒品防制策略也推陳出新，特別與財團法人資訊工程策進會合作，引入多媒體VR顯示器，希望跳脫單向式刻板法令宣導，藉由「反毒PA PA GO」校園行動宣導車將3D互動科技設備帶入校園，透過科技的、生動的方式，把枯燥的宣導變得更為活潑，增加學童們的認知與參與感，VR介紹毒害資訊，也有打擊遊戲模擬多巴胺等物質在腦內運作情形，3D小怪物直衝眼前，達到宣導效果。

「反毒PA PA GO」由南台灣舞蹈團開場表演，象徵高雄年輕反毒生力軍，還有特警的戰技操演，模擬緝毒攻堅場景，荷槍實彈演練瓦解毒品交易，十分逼真。

少輔會大小朋友也演出「反毒嘻遊記」行動劇，少年隊長沈建仁說，青少年常因無知、好奇、交友不慎，誤觸毒品，為發掘潛藏的毒品施用人口，警察局校園行動宣導列車，將持續前進各級學校校園。

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高雄市保大特警表演競技。（記者黃良傑攝）

高雄市警察局啟動「反毒PA PA GO」校園列車宣導，小朋友與特警合照。（記者黃良傑攝）

高雄市警察局今天下午在大魯閣草衙道百貨公司啟動「反毒PA PA GO」校園行動宣導車。（記者黃良傑攝）

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